樹齢2100年の御神木は静岡・熱海のパワースポット　絶対に訪れるべき「來宮神社」

「食・街・酒・旅」を愛するおとなのための情報誌、『おとなの週末』が自信を持っておすすめする旅の体験をご紹介します。今回は、静岡・熱海の神社『來宮神社』です。

ここは外せない！熱海観光の定番スポット

古くから来福・縁起の神として信仰。“來宮”とは「木の宮」からきており、国指定の天然記念物でもある御神木は樹齢2100年を超え、ぐるりと1周すればその分寿命が延びるとも。近年は境内を整備し、撮影スポットの設置や観光客に向けたカフェを併設するなど楽しい仕掛けも。

『來宮神社』

『來宮神社』

熱海『來宮神社』

［名称］『來宮神社』

［住所］静岡県熱海市西山町43-1

［電話］0557-82-2241

［交通］JR伊東線来宮駅から徒歩5分

撮影／小島昇、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、來宮神社の鳥居の画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

『おとなの週末』2025年12月号

【画像】静岡・熱海のパワースポット來宮神社の玄関である真っ赤な鳥居（4枚）