東京Dに広がった光景…“純粋なリスペクト”　代表引退のチェコ右腕に「素晴らしい野球人生を本当におめでとう！！」【WBC】

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は3月10日、東京ドームで行われた1次ラウンドC組の最終戦で日本代表「侍ジャパン」がチェコを相手に9−0で勝利を収めた。

チェコは4連敗となったが、先発したサトリアは5回途中まで無失点の好投を見せ、侍打線を相手に奮闘すると、マウンドを降りる際にドーム全体から大きな拍手がわき起こって、右腕を称えるシーンがあった。

普段は電気技師として働くサトリアは、この日で代表引退となる。試合後には登板した高橋宏斗と宮城大弥と抱き合い、健闘を称え合った。続いて東京ドームのグラウンドでファンからの惜しみない拍手を浴び、帽子を取ってお辞儀をすると、カメラに向かって日本語で「アリガトウゴザイマス！」と感謝の思いも述べた。

SNS上では「サトリアが勝ち取ったのは、単なるリスペクトではない。彼は、多くのプロアスリートが一生かかっても手にすることのできない『特別な何か』を手に入れた」「ただ、この大舞台で全力で戦った者への純粋なリスペクト。それこそがスポーツの真髄だ」「彼にふさわしい、最高のスタンディングオベーション」「サトリア、素晴らしい野球人生を本当におめでとう！！」と、続々と反響が寄せられていた。

