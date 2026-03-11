「激カワ激イケメン」竹内涼真、愛犬とのプライベートショット公開「なにこの癒し空間」「破壊力すごい」
俳優の竹内涼真さんは3月11日、自身のInstagramを更新。愛犬とのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】竹内涼真＆愛犬のプライベートショット
ファンからは「久しぶりのねっちゃん」「犬吸い〜」「相変わらず溺愛しててかわいい」「破壊力すごい」「なにこの癒し空間」「激カワ激イケメン」「ワンちゃんになりたい」などの声が寄せられました。
「相変わらず溺愛しててかわいい」竹内さんは、愛犬・ネーロとの9枚の写真を投稿。“犬吸い”やハイタッチなどでいちゃいちゃする様子が写っています。竹内さんが普段は見せない、でれでれとした表情を浮かべているのがとても貴重です。
「ラブラブだね」「彼氏感ありすぎ」過去にもネーロとの写真を投稿している竹内さん。2025年9月24日には、一緒にソファに寝そべる様子を公開しました。ファンからは「ラブラブだね」「彼氏感ありすぎ」「子犬と子犬が抱き合ってる」といった反響が寄せられています。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)