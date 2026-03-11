国民生活センターは１１日、ＳＮＳやインターネット通販でエアコンのような冷暖房機能をうたって販売されていた機器計１０商品のテスト結果を公表した。

対象は全て中国製で、冷房機能をうたった５商品、暖房機能があるとした４商品、冷暖房機能を備えるとした１商品。いずれもＰＲする機能は確認できなかった。

冷房機能があるとする６商品は、全てに空気を冷却する装置が搭載されておらず、送風機能のみだった。説明書にも、冷房機能があるとの記載はなかった。

また、５商品の暖房機能については、一般的なエアコンとそれぞれ３０分作動させた場合の室温を比較。エアコンでは１２度以上上昇したが、５商品はいずれも５度以上上がらなかった。

全国の消費生活センターなどには、「冷たい風がでない」「温まらない」などといったネット通販で購入した冷暖房機器の性能に関する相談が２０２４年度に１３５４件、２５年度（２５年１２月末現在）も９２３件が寄せられている。国民生活センターの担当者は「有していない機能を販売時に強調している点が問題。誇張された広告には注意してほしい」としている。