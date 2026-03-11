【漢字クイズ】「里平」はなんて読む？北海道の地名は難しすぎる…！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「里平」はなんて読む？
「里平」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、北海道にある3文字の地名です。
いったい、「里平」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「りびら」でした。
北海道新冠郡新冠町に位置している里平。
新冠町にある「にいかっぷホロシリ乗馬クラブ」は、実際に競走馬として活躍した馬たちに乗ることができる乗馬体験施設です。
初心者でもインストラクターがサポートしてくれるので、本格的な馬とのふれあい体験ができるのだとか。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典オンライン』
・『北海道観光公式サイト』
ライター Ray WEB編集部