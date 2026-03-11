◆オープン戦 ＤｅＮＡ４―６広島（１１日・横浜）

広島・床田寛樹投手が１０年目で初の開幕投手を務めることが決まった。試合後に新井貴浩監督が発表。「そんなに重くならないでいい。投手には名誉な事だと思うから頑張ってもらいたいね」と期待した。先発した左腕は５回７安打２失点（自責１）。交代直後にベンチで告げられ「あっ、こんな感じなんだ」と驚いた。

試合後の床田の一問一答は以下

―投球を振り返って

「（４回に連打を浴び）ボール球でいいところでストライクが入っちゃったという感じ。（課題は）その辺かなと思います」

―主力打者は抑えた

「シーズンでも戦うので、また違った配球とか、そういうのができれば。今日は球種が偏った投球だったので、いろんな球種を投げられたらいいと思います」

―被安打は多かったが、大きくは崩れなかった

「ヒットも打たれないのが一番いいんですけど。エラーの後とか、点を取ってもらった後に取られているので。そこをゼロでいければ、流れは来るんじゃないかなと思う。そこはしっかりしたいなと思います」

―開幕投手に決定

「はい、代わる時に言われました」

―どう答えた

「『分かりました』と答えました」

―自身初の大役

「分からないです、やったことないので。緊張は絶対にすると思う。まずは、しっかり開幕に向けていい調整ができればいいと思います」

―開幕投手を目指していた

「そんなつもり、あまりなかったです。言われたところで投げよう、それがたまたま開幕というだけで。でも、しっかり頑張りたいなと思います」

―気負うことなく

「今は、ですけど。前日は寝られないかもしれないです。今はなんか『あっ、そうなんだ』みたいな感じです」

―降板直後に通達

「そうです。『あっ、こんな感じなんだ。あっ、分かりました』って感じですね」

―開幕まで約２週間

「あと１回投げて、そこで打席にも立って終わりなので。今日はボール球にしたい球がストライクに入ったりしたので、そこをしっかり。あとは、もう少しまっすぐがいけばいいかなと思います」