アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃が始まって12日目。これまでの攻撃で被害が及んだのはアメリカ・イスラエルと、イランをのぞいても、サウジアラビアやイラク、UAE＝アラブ首長国連邦、シリアなど中東13か国となっています。



おととい10日、イランで行われていたのは…。



攻撃で死亡したハメネイ師に代わり新たに最高指導者となった二男、モジタバ師を支持する集会でした。





戦火が広がり続ける中、トランプ大統領が口にしたのは軍事作戦が終了するめどについてです。（アメリカ トランプ大統領）「我々は決定的に勝利していて予定を大幅に前倒ししている」Q.今週中に終わるか？「いいえ。でも、まもなくだ。そう思う」「まもなく終わるだろう」と述べ、早期の終結に含みを持たせました。11月に中間選挙を控えるトランプ大統領としては、ガソリン価格や物価が高騰し国内の批判が高まることは、なんとしても避けたい考えです。一方、トランプ氏の思惑を見透かすイランは、ホルムズ海峡をタンカーが通行するリスクを高めて原油高につなげることでトランプ氏を追い込み、譲歩を引き出す狙いがあるとみられます。CNNは10日、イランがホルムズ海峡で機雷の敷設を始めたと報じました。トランプ大統領は、すぐにSNSで、この報道を否定し、機雷が敷設された場合は「軍事的報復は前例のない規模となる」と警告。トランプ政権は、懸念の払拭にやっきになっていて、アメリカ軍は機雷を敷設する船舶16隻を撃破したと発表し、動画も公開しました。イランによって、事実上の封鎖状態となっているホルムズ海峡。ペルシャ湾には、今も日本関係の船が45隻取り残されていて、これらの船には、日本人の船員が24人乗っているということです。この事態に、サウジアラビアの国営石油会社のCEOは、事実上の封鎖が長期化した場合、世界の原油市場に「壊滅的な結果が生じる」と訴えています。今回話を聞けたのは日本の海運会社でつくる、日本船主協会。（日本船主協会 篠原 康弘 理事長）「これが、ホルムズ海峡を拡大した地図になります」ホルムズ海峡は、イランとオマーンの領海を除いた、幅7.6キロほどが、各国が通れる航路になっているといいます。（日本船主協会 篠原 康弘 理事長）「ここの場所というのが、イラン側から容易にミサイル、ドローンで攻撃できる距離。完全に安全が確保されたという確証がないと、ここを通ることができないこれが事実上の封鎖になって、（世界各国）千隻以上の船、日本の45隻が出られなくなって閉じ込められ、人質になっている状況」封鎖された海域で、日本に関係する船はどうしているのでしょうか。見せてくれたのは船の位置情報を可視化した画面。（日本船主協会 篠原 康弘 理事長）「それぞれの船の目的地の近くで停泊して様子を見ている。UAEのこのあたりとか、サウジアラビアのこのあたり、それからクウェートのこのあたり、あとカタールのこのあたりに停泊しながら、状況の改善を待っている」船員の状況については…。（日本船主協会 篠原 康弘 理事長）「現時点では、大きな問題が生じ ているということは聞いていませんが、（封鎖から）10日間たっているので心配が高まっている」動けなくなってしまった、“原油の輸送船”。原油の先行き不安の影響はすでに日本でも出ています。都内のガソリンスタンドでは。（記者）「200円突破すると注意喚起の張り紙もあります」（田中商事 三枝 直樹 店長）「日曜だと157円でした。きのう162円、きょう172円。13日の金曜日、15円あげて187円」仕入れ値が急激にあがり、1週間に3度の値上げに踏み切ったといいます。ガソリン高騰の不安が募る中、おととい9日、2026年度予算案の審議では、ガソリンや電気・ガス料金などの支援のため、 暫定予算を組むよう、野党側が高市首相に要求しました。（中道改革連合 赤羽 副代表）「補助支援策の継続、電気代･ガス代も3月までですから、その後のことについて具体的な対策は取らざるを得ないと思う」（高市首相）「ガソリン、軽油そして電気料金、ガス料金なども含めて、これからの見通し、政府として即座に打つべき対策について、先週前半から検討に入っている」また、イラン情勢を巡る“アメリカとの関係”についても質疑が。（中道改革連合 小川 代表）「すでにアメリカはホルムズ海峡周辺で警備行動に出ると公に公表しています。これを日本政府に対して日本の自衛隊に対して何らか協力要請してくる可能性がないとは思えない。すでにあったのか、あるいは訪米する際にその可能性があるのか」（茂木 外相）「現時点までに米側から日本政府に対してホルムズ海峡における船舶の防護に関する要請は寄せられていません。現時点で予断を持ってこうなると申し上げるのは差し控えたいと思います」そして、国際情勢が緊迫化するなか、新年度予算案を巡る与野党の攻防も佳境を迎えています。“年度内の予算案成立”の姿勢を崩さない与党は、10日、国民民主党に協力を呼びかけました。それに対し、国民民主党の榛葉幹事長は…。（国民民主党 榛葉 幹事長）「衆議院は大勝して気が大きくなっているかもしれないが、どうあがいても年度内成立は難しい。そこはぜひ、丁寧に進めてくださったらどうでしょうかと」与党があさって13日の衆院通過を想定していることを念頭に、「少なくとも13日を超えて議論するべき」と回答を保留。さらに11日、参議院の野党国対委員長らが関口参院議長に、”充実した予算案審議”を求める申し入れを行いました。（立憲民主党 斉藤 国対委員長）「熟議の府、良識の府という、参議院での矜持も十分に発揮をさせていただく中で、充実した審議を与野党ともに、協調して行っていきたいと、こういったことで申し入れをさせていただいた」年度内の予算成立に向け、あさって13日、与党側が採決に踏み切るかが焦点となりそうです。