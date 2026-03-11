横山めぐみ、所属事務所の新会長＆新社長と3ショット「私もがんばってお支えしたい」
俳優の横山めぐみ（56）が11日、自身のインスタグラムを更新。所属事務所の会長・社長との3ショットを公開した。
【写真あり】横山めぐみ、所属事務所の新会長＆新社長と3ショット
横山は「私が所属しております プロダクション尾木 尾木徹社長が会長に 娘の尾木敦子さんが社長に就任されました 真ん中が尾木徹会長 右にいらっしゃるのが敦子さんです」とつづり、3ショットを公開した。
続けて「尾木会長は私の叔父の慶應大学時代の社交ダンスサークルの先輩で80代でありながら今も現役で社交ダンスを踊られているという 居てくれるだけでみんなが安心する器の大きな会長です」「敦子さんはいつも優しい心遣い その実芯が強くていらっしゃるので敦子さんが社長になられて嬉しい！私もがんばってお支えしたいと思います」とつづった。
そして「本当に家族みたいな事務所です 新体制のプロダクション尾木を今後ともどうぞよろしくお願いします」と添えた。
