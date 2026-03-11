【ポイント】

・12日（木）は北日本で風強まる。オホーツク海側はふぶき。

・日中は西〜東日本で春の日差しだが、花粉が大量飛散。

・朝は東海〜九州で遅霜に注意。

・沖縄は雷雨。九州も下り坂。

・13日（金）は北陸で雪や雨。関東も日差しがなく、寒い。

・14日（土）以降は西〜東日本で春らしい暖かさ。

・来週の後半は早い所で、桜（ソメイヨシノ）が開花か？

【全国の天気】

12日（木）は北日本の東海上で低気圧が発達し、北日本で風が強まるでしょう。北海道のオホーツク海側では雪が降り、ふぶきとなる見込みです。西〜東日本は春の日差しが期待できますが、朝は冷え込むでしょう。西日本では霜注意報が発表になっていて、遅霜による農作物への被害に注意が必要です。また、日中は3月並みの気温で、過ごしやすいですが、スギ花粉が非常に多く飛びますので、花粉症の方は万全の対策でおでかけください。

■予想最低気温（前日差）

札幌 -3℃（＋1 平年並み）

仙台 0℃（＋1 3月上旬）

新潟 0℃（-1 2月中旬）

東京 4℃（＋3 3月上旬）

長野 -4℃（±0 2月中旬）

名古屋 2℃（＋1 2月下旬）

大阪 3℃（＋1 2月中旬）

広島 4℃（＋3 3月上旬）

高知 5℃（＋3 3月上旬）

福岡 5℃（＋2 2月下旬）

鹿児島 8℃（＋2 平年並み）

那覇 16℃（＋3 3月上旬）

■予想最高気温（前日差）

札幌 3℃（-1 3月上旬）

仙台 11℃（＋2 3月下旬）

新潟 8℃（＋2 2月下旬）

東京 13℃（＋1 3月上旬）

長野 8℃（±0 3月上旬）

名古屋 15℃（＋2 平年並み）

大阪 14℃（＋2 平年並み）

広島 14℃（＋1 平年並み）

高知 16℃（＋2 平年並み）

福岡 15℃（＋1 平年並み）

鹿児島 17℃（-1 平年並み）

那覇 22℃（-1 平年並み）

【週間予報】

12日（木）の夜には九州の南で低気圧が発生し、本州の南海上を東進するでしょう。雨雲（雪雲）のほとんどが海上を通過しますが、13日（金）は西〜東日本の太平洋側で雲が広がり、所々で雨が降りそうです。14日（土）以降は気温が上がって、春の暖かさが続くでしょう。桜の季節が近づいていて、早い所では、来週後半にも開花しそうです。

■桜の開花予想（資料:日本気象協会）3月19日:高知20日:福岡、名古屋21日:広島、京都、静岡、東京22日:松山23日:熊本、大分、宮崎