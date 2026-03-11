【ポイント】
・12日（木）は北日本で風強まる。オホーツク海側はふぶき。
・日中は西〜東日本で春の日差しだが、花粉が大量飛散。
・朝は東海〜九州で遅霜に注意。
・沖縄は雷雨。九州も下り坂。
・13日（金）は北陸で雪や雨。関東も日差しがなく、寒い。
・14日（土）以降は西〜東日本で春らしい暖かさ。
・来週の後半は早い所で、桜（ソメイヨシノ）が開花か？

【全国の天気】
12日（木）は北日本の東海上で低気圧が発達し、北日本で風が強まるでしょう。北海道のオホーツク海側では雪が降り、ふぶきとなる見込みです。西〜東日本は春の日差しが期待できますが、朝は冷え込むでしょう。西日本では霜注意報が発表になっていて、遅霜による農作物への被害に注意が必要です。また、日中は3月並みの気温で、過ごしやすいですが、スギ花粉が非常に多く飛びますので、花粉症の方は万全の対策でおでかけください。

■予想最低気温（前日差）
札幌　　-3℃（＋1　平年並み）
仙台　　0℃（＋1　3月上旬）
新潟　　0℃（-1　2月中旬）
東京　　4℃（＋3　3月上旬）
長野　　-4℃（±0　2月中旬）
名古屋　2℃（＋1　2月下旬）
大阪　　3℃（＋1　2月中旬）
広島　　4℃（＋3　3月上旬）
高知　　5℃（＋3　3月上旬）
福岡　　5℃（＋2　2月下旬）
鹿児島　8℃（＋2　平年並み）
那覇　　16℃（＋3　3月上旬）

■予想最高気温（前日差）
札幌　　3℃（-1　3月上旬）
仙台　　11℃（＋2　3月下旬）
新潟　　8℃（＋2　2月下旬）
東京　　13℃（＋1　3月上旬）
長野　　8℃（±0　3月上旬）
名古屋　15℃（＋2　平年並み）
大阪　　14℃（＋2　平年並み）
広島　　14℃（＋1　平年並み）
高知　　16℃（＋2　平年並み）
福岡　　15℃（＋1　平年並み）
鹿児島　17℃（-1　平年並み）
那覇　　22℃（-1　平年並み）

【週間予報】
12日（木）の夜には九州の南で低気圧が発生し、本州の南海上を東進するでしょう。雨雲（雪雲）のほとんどが海上を通過しますが、13日（金）は西〜東日本の太平洋側で雲が広がり、所々で雨が降りそうです。14日（土）以降は気温が上がって、春の暖かさが続くでしょう。桜の季節が近づいていて、早い所では、来週後半にも開花しそうです。

■桜の開花予想（資料:日本気象協会）
3月19日:高知
　20日:福岡、名古屋
　21日:広島、京都、静岡、東京
　22日:松山
　23日:熊本、大分、宮崎