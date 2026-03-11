【衝撃の言動：男子編】息子の不思議な踊り！静かなのにうるさい【第27話まんが】#ママスタショート

子どもの言動は想像のはるか遠く、斜め上からやってくる！？　思わず「やめてー！」と叫びたくなったり盛大に吹き出しそうになったり。ママたちが経験した、爆笑必至・わかりみMAXな「子ども、衝撃の言動」に関するエピソードをご紹介。



今回は、ママが仕事の電話中に起こった一件です。

自宅で仕事の電話を受けている最中、小4息子が帰宅。手慣れたもので、わざわざ「静かにしてね」とママが言わなくても、自ら“お口チャック”ジェスチャーをしてくれる息子くん。

何も言わなくてもわかってくれる息子に、成長したなあとほろりとするママ。しかしそのジェスチャーは止まることを知らず……。

次の瞬間、無言で全力の変顔＆ダンスを披露しはじめる息子くん。待って待って、意味がわかりません！　必死で見ないふりをしてその場を切り抜けようと……してダメだったママ。

ママ（小声）「ちょっと、静かにしてよっ！」

息子（小声）「いやしてるし（笑）」

静かなのにうるさいとは。さすが小学生ダンスィ。

みなさんも子どもの衝撃の言動、体験したことはありますか？

原案・ママスタ　　編集・編集部