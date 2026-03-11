タリーズ×「かまわぬ」コラボアイテムが今年も登場！ コーヒーモチーフの“エコバッグ”など発売
「タリーズコーヒー」と手ぬぐいブランド「かまわぬ」のコラボアイテムが、3月18日（水）から、全国の店舗で発売される。
【写真】コンパクトで持ち運びやすい！ エコバッグを折りたたんだ様子
■いつものコーヒータイムを格上げ
今回登場するのは、コーヒーをモチーフにした、ユニークなデザインが特徴のコラボアイテム全5種。
ラインナップには、抽出器具やマグカップなどをデザインした手ぬぐいや、同デザインを一部あしらった折りたたみ可能なエコバッグ、コーヒー豆やコーヒーチェリーの総柄風呂敷など、ビーンズと組み合わせて、ギフトとしてもおすすめのアイテムがそろう。
また、誰でも簡単にコーヒーをおいしく抽出できるよう設計されたオリジナルドリッパーや、ペーパーフィルターを使わず約1杯分のコーヒーが手軽に楽しめるメッシュフィルター付きのステンレス製マグも用意され、自宅でのコーヒータイムやデスク、アウトドアなど、さまざまなシーンで日常に寄り添う商品がそろった。
