タリーズ×「かまわぬ」コラボアイテムが今年も登場！

　「タリーズコーヒー」と手ぬぐいブランド「かまわぬ」のコラボアイテムが、3月18日（水）から、全国の店舗で発売される。

■いつものコーヒータイムを格上げ

　今回登場するのは、コーヒーをモチーフにした、ユニークなデザインが特徴のコラボアイテム全5種。

　ラインナップには、抽出器具やマグカップなどをデザインした手ぬぐいや、同デザインを一部あしらった折りたたみ可能なエコバッグ、コーヒー豆やコーヒーチェリーの総柄風呂敷など、ビーンズと組み合わせて、ギフトとしてもおすすめのアイテムがそろう。

　また、誰でも簡単にコーヒーをおいしく抽出できるよう設計されたオリジナルドリッパーや、ペーパーフィルターを使わず約1杯分のコーヒーが手軽に楽しめるメッシュフィルター付きのステンレス製マグも用意され、自宅でのコーヒータイムやデスク、アウトドアなど、さまざまなシーンで日常に寄り添う商品がそろった。