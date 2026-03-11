【ネクヒロ開幕戦】和田純怜が単独首位スタート！ 1打差に久世夏乃香、森田乃愛ら
＜マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー開幕戦 マイナビカップ 初日（2日間競技）◇11日◇大栄カントリー倶楽部（千葉）◇6279ヤード・パー72＞女子プロゴルファーへの登竜門「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」の2026年初戦「マイナビカップ」は2日間競技の初日を行い、4アンダーとした和田純怜が単独首位スタートを決めた。
あなたの推しは？超小顔美女発見！
1打差の3アンダーに難波美咲、中島萌絵、久世夏乃香、森田乃愛の4選手。2アンダー6位タイに昨年の開幕戦優勝者である桑村美穂、伊藤花が並んだ。1アンダー8位タイグループには山田もゆ、入江京花、佐藤美優が続いている。マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーは今年で8年目を迎え昨年はOGを含む8名のプロテスト合格者を輩出。今季は過去最多となる18試合が予定されている。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。26年は過去最多の18試合を予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、QTランク、ファン投票などにより決められる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
クワミは充実のオフ「生意気かもしれないけど…」ツアープロとの戦いに自信【ネクヒロ2026開幕】
新生ユリアが予選トップで宣言「開幕から優勝を」 ネクヒロ2026開幕直前
JLPGA選手とプロ予備軍が真剣勝負 テスト合格を目指す選手が感じた“意義”「ツアーで戦いたいから頑張れる」
渋野日向子と森田遥がまさかのお揃いコーデ！ 気づいた2人がお互いを見つめ合い……
「グリーンの真ん中にバンカーを置いたのは誰だ」 怒りのドラコン王者が見せた超絶アプローチにファンは驚きと称賛！
あなたの推しは？超小顔美女発見！
1打差の3アンダーに難波美咲、中島萌絵、久世夏乃香、森田乃愛の4選手。2アンダー6位タイに昨年の開幕戦優勝者である桑村美穂、伊藤花が並んだ。1アンダー8位タイグループには山田もゆ、入江京花、佐藤美優が続いている。マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーは今年で8年目を迎え昨年はOGを含む8名のプロテスト合格者を輩出。今季は過去最多となる18試合が予定されている。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。26年は過去最多の18試合を予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、QTランク、ファン投票などにより決められる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
クワミは充実のオフ「生意気かもしれないけど…」ツアープロとの戦いに自信【ネクヒロ2026開幕】
新生ユリアが予選トップで宣言「開幕から優勝を」 ネクヒロ2026開幕直前
JLPGA選手とプロ予備軍が真剣勝負 テスト合格を目指す選手が感じた“意義”「ツアーで戦いたいから頑張れる」
渋野日向子と森田遥がまさかのお揃いコーデ！ 気づいた2人がお互いを見つめ合い……
「グリーンの真ん中にバンカーを置いたのは誰だ」 怒りのドラコン王者が見せた超絶アプローチにファンは驚きと称賛！