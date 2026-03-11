ふなっしー、自身のカレンダー版権料を震災支援に寄付「皆様のお気持ちを形にして各方面に届け続けられた事を嬉しく思いますなっしー♪」
千葉県船橋市の非公認キャラクターで“梨の妖精”のふなっしーが11日、Xを更新。自身のカレンダーの版権料を震災支援の団体に寄付したことを報告した。
【写真】直筆？の振り込み用紙を公開したふなっしー
投稿では、「みんなーこんなっしー♪今年のふなっしーカレンダーの版権料84万に16万足して丁度100万を東日本大震災で影響を受けた子供達を二十歳まで支援する 公益社団法人ハタチ基金さんに寄付させていただきました事をご報告しますなっしー♪」と報告。
「子供達は東北の未来そのもの 皆様のお気持ちを形にして各方面に届け続けられた事を嬉しく思いますなっしー♪何時もみんなありがとうございますなっしー♪みなさんはふなっしーの誇りですなっしー♪」と自身の喜びとファンへの感謝も述べた。
コメント欄では「ふなちゃん、毎年本当にありがとうございます!!なんて素敵な妖精さん」「微力ながらその中に支援出来た事を嬉しく思ってます」「子供達の未来を明るく照らすふなっしーは、わたしたち梨友の誇りです♪」「毎年、こうしてカレンダーを購入することで間接的にでも子供達への支援ができる事を嬉しく思いますなっしー♪」「15年経っても変わらず寄り添ってくれている。私は梨友になれてよかったです」などの声が寄せられている。
