大谷翔平、WBC参加で“一緒に来日していた”愛犬・デコピンの厳選ショット公開 どアップや“東京タワー帽かぶった”ユニーク写真も「相変わらず可愛い」
『第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）』に出場している大谷翔平（米大リーグ・ドジャース所属）が10日、自身のインスタグラムを更新。「一次ラウンド応援ありがとうございました！」と声援への感謝を伝えるとともに、日本で過ごした日々のオフショットなどを公開した。
【写真】「デコピン 東京にいたのね」「相変わらず可愛い」大谷翔平が公開した愛犬の“どアップ”ショット ※4枚目
侍ジャパンは、大谷、吉田正尚、鈴木誠也ら世界トップクラスのスターを擁する布陣で出場。6日にWBC1次ラウンドの初戦となるチャイニーズ・タイペイ戦を13-0で勝利すると、続く韓国、オーストラリア、チェコ戦も制し、1次ラウンド全勝で準々決勝へと進んだ。
この日の投稿では、1次ラウンドに寄せられた応援への感謝を記すとともに、東京ドームでの侍ジャパンのオフショットや愛犬・デコピンの表情を“どアップ”でとらえたショットなど、複数枚の写真をアップ。
また、ストーリーズも更新し、準々決勝以降が行われる米・フロリダ州のマイアミへ向けて出発したことを報告。なかには、デコピンのお散歩ショットや無防備におなかを見せて眠るデコピンの姿も掲載されており、WBCにあわせて一緒に“来日”していたことが伝えられた。
東京タワーを背景に撮影されたデコピンの写真は、遠近法で東京タワーを“帽子”に見立てたようなユニークな1枚に仕上がっている。
コメント欄には、「大興奮でした 全勝おめでとうございます」「ここからが勝負！」「強敵ぞろいですが頑張って下さい 日本から応援してます!!」とWBC2連覇に向けさらなる期待やエールが届けられたほか、愛犬の写真にも「デコピンちゃーん」「デコピン相変わらず可愛いですね」「デコピン 東京にいたのね」「デコピンのへそてんにめっちゃ癒されました」「デコピンちゃんもお疲れさま」など、さまざまな声が寄せられていた。
