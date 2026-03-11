『ラブキン』キスシーンが話題の“伝説のレースクイーン”、マニュアル仕様の“愛車”を公開「そういえば、愛車が…」
タレントで「日本レースクイーン大賞2021」で史上初の2冠を達成した川瀬もえが、11日までにインスタグラムを更新し、愛車のホンダの“逆輸入車”を紹介した。
【写真】渋くかっこいい…川瀬もえの愛車である31年前のホンダ逆輸入車
川瀬は、現在ABEMAで放送中のオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）に出演。イケメン格闘家とのキスシーンが大きな話題となり、医者、経営者を次々翻弄（ほんろう）するなど“モテ”まくり、注目を集めている。
今回の投稿では「天気が良くてドライブ日和」というコメントと共に、愛車である1995年式の「ホンダ・オブ・アメリカ」の逆輸入車の『シビック』クーペとの2ショットを公開。「そういえば、愛車がラブキンカラーだ」とちゃっかり、アピールした。
