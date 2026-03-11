¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬º¤ÏÇ¡¢¼«¿È¤ÎÃøºîÆÉ¤ó¤ÀÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Âà¤¿¤Ã¤¿11Ê¸»úá¤Î´¶ÁÛ¤Ë¡Ö¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×
¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê39¡Ë¤¬10Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë3»þ¡Ë¤Ë¥²¥¹¥ÈÀ¸½Ð±é¡£¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤È²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡¢¤¢¤Î¤¬½ÐÈÇ¤·¤¿½ñÀÒ¡ÖÅ¯³Ø¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤Å¯³Ø¡×¡ÊKADOKAWA¡Ë¤òÆÉ¤ó¤À´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎËÜ¤¬¤Í¡¢ÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤â¡ÄÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡ÖÊú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¥á¡¼¥ë¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤¢¤Î¤Ï¡Ö²¿¤Æ¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤¢¤Î¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÁÇÄ¾¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡£¤³¤Ã¤Á¤¬¾È¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¡ØÊú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ï2¿Í¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£