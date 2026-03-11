ドル円１５８．２５近辺、ユーロドル１．１６１５近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は158.25近辺、ユーロドルは1.1615近辺などで推移している。ユーロ円は183.90付近での取引。東京午後にみられた円高の動きは一巡している。



ドルストレートは、ドル売り一服。ユーロドルは1.1645レベルを高値に1.1620付近へと反落。ポンドドルも1.3458レベルを高値に1.3430台へと反落している。



米１０年債利回りは４．１４％付近から４．１５％台後半へと上昇。米株先物・時間外取引はプラス圏推移も、欧州株先物・時間外取引はマイナス圏推移とまちまち。



USD/JPY 158.27 EUR/USD 1.1615 EUR/JPY 183.84

