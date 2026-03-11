京都フィナンシャルグループ<5844.T>は１１日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想の上方修正を発表した。経常収益予想を前回予想の２０２２億円から３６５３億円（前期比２．２倍）、最終利益予想を４５０億円から９５０億円（同２．６倍）に引き上げた。子会社の京都銀行における任天堂<7974.T>株式を中心とする株式売却益が当初予想を上回ることで、想定以上となった国債等債券売却損をカバーしている。



同時に期末配当予想は特別配当１００円を加え１４０円に増額すると開示。年間配当予想は１８０円（前期実績は６０円）となる。また、あわせて自社株取得枠の拡大及び取得期間の延長を発表した。取得総数の上限を１００万株から６００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．１１％）、取得期間の最終日を３月３１日から９月３０日に変更する。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS