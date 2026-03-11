（台北中央社）東日本大震災の発生から15年となった11日、頼清徳（らいせいとく）総統は日本語でX（旧ツイッター）を更新した。桜の花のイラストが添えられた画像には「助け合いと相互信頼」とつづられた。



頼総統は投稿文で「15年前の今日、甚大な災害が日本に多数の死傷者・行方不明者を出しました」と言及。「同じ地震帯にある台湾と日本は、ことあるごとに手を差し伸べ、信頼を寄せ、助け合ってきました」と続け、「今後も防災・社会的強靭（きょうじん）性等で連携しつつ、共に困難を乗り越え、互いにとって重要なパートナーであり続けたいと願っています」と締めくくった。



画像には「台日友好」とのメッセージも記された。



（温貴香／編集：楊千慧）