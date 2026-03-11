「いつになったら別れてくれるんですか？」不倫相手とサレ妻が突然のバトル！
子どもが生まれてから自分にかける時間もお金もなく、周囲の人々にバカにされる日々を送っていたのは太郎ママ。夫には「ブス」と罵られ、ママ友には下に見られ「美容なんて興味ないでしょ」と嫌味を言われる毎日。
しかし彼女はそんな状況をどうでもよく思い、全てを諦めていました。夫が浮気をするまでは…。
夫の不倫発覚やママ友トラブルに巻き込まれたのをきっかけに、彼女も自身の改革を目指すようになっていきます。
※本記事はマルコ著の書籍『整形主婦 サレ妻の逆襲』から一部抜粋・編集しました。
夫の浮気を知った太郎君ママ。専業主婦のままでは開き直る夫に対抗することもできない……と、ママ友D君の夫が経営する焼肉店でパート勤務を始めることにしました。フロア主任の川上に誘われ、他の店員と一緒に他店の偵察の名目で食事をする予定になっていました。
しかし同行者のドタキャンにより、ふたりで食事することになってしまいました。「女性とふたりきりならおしゃれな店がいいかな」と焼肉店ではなくカジュアルフレンチの店に入ることにしました。
しかし、そこにいたのは夫と浮気相手の女。まさかのデート現場に居合わせることになってしまいました。思わぬ場所で出くわした太郎君ママと夫は真っ青になって……。
レストランで危うく太郎君ママと夫は修羅場になりかけるところでしたが、店員さんの見事な機転で切り抜けることができました。店員さんと川上主任も笑顔を交わし、飲食店の店員同士として分かり合うところがあったようです。こんな厄介な場面に居合わせたとき、あなたは気の利いた対応をすることができますか？
著＝マルコ／『整形主婦 サレ妻の逆襲』