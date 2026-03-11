「ここ数試合はトップの状態」日本代表に朗報！不振だった28歳MFが完全復調か！海外メディアも絶賛「今季は批判されてきたが…」
シーズン終盤を前に調子が上向いてきたのは、日本代表にとっても朗報だ。旗手怜央はセルティックで評価を再び高めつつある。
今季は何度となく批判されてきた旗手。だが、直近の宿敵との２試合でインパクトを残したことで、好意的な声が聞かれるようになった。
旗手は３月１日のリーグ戦のダービーマッチで、途中出場から終了間際に値千金の同点弾をあげた。PKを外したものの、自らこぼれ球を押し込んだことで、レンジャーズ相手の黒星という屈辱からチームを救っている。
さらに８日のスコティシュカップ準々決勝でのオールドファームでも、延長を含めて120分間フル出場。PK戦では３番手のキッカーを務めて成功させ、ベスト４進出に貢献した。
専門サイト『The Celtic Bhoys』は３月９日、「今季は精彩を欠いたパフォーマンスで多くの批判を浴びてきた」と報じている。
「だが、ここ数試合は本当にトップの状態にある。わずか数週間前は『自分の影のよう』と言われていたが、今の彼は我々みんなが知っている、みんな大好きな選手のようだ」
同メディアは「夏にハタテが去るのを覚悟しなければいけない可能性があることは疑いない」としつつ、こう続けた。
「彼はクラブにとても貢献してきた。だが、タイミングが訪れたのだ。それでも、こういったプレーを続けてくれれば、残り数か月を楽しむことができる」
「今季のパフォーマンスでは、夏に獲得を求めるクラブのリストは長くならなかったかもしれない。だが、最近のパフォーマンスなら、もっと多くのクラブが注目するだろう。それは双方にとって素晴らしい。より多くの移籍金を得られるだけではなく、彼自身もより良い選択肢を得ることができるからだ。彼は欧州に残ることを望んでいるかもしれない。それが可能になるかもしれないのだ」
昨年３月以来、１年ぶりの代表復帰は果たして実現するだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
