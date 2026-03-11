「ここ数試合はトップの状態」日本代表に朗報！不振だった28歳MFが完全復調か！海外メディアも絶賛「今季は批判されてきたが…」

「ここ数試合はトップの状態」日本代表に朗報！不振だった28歳MFが完全復調か！海外メディアも絶賛「今季は批判されてきたが…」