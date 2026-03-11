日経225オプション3月限（11日日中） 6万円コールが出来高最多812枚
11日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万5586枚だった。うちプットの出来高が9110枚と、コールの6476枚を上回った。プットの出来高トップは5万2000円の535枚（135円安85円）。コールの出来高トップは6万円の812枚（2円安2円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 0 1 66500
50 0 1 65000
1 0 1 64000
7 0 1 63000
27 0 1 62000
3 0 1 61875
5 -1 1 61750
3 1 61625
55 -1 1 61500
3 -2 1 61375
16 -1 1 61250
2 -1 1 61125
276 -2 1 61000
11 -1 1 60750
9 -2 1 60625
86 -2 1 60500
4 -1 2 60375
79 -1 2 60250
5 -2 2 60125
812 -2 2 60000
5 -1 4 59875
9 +1 5 59750
8 -1 3 59625
62 -3 5 59500
12 -2 4 59375
14 0 7 59250
118 -5 6 59125
469 -5 10 59000
23 -6 12 58750
6 -6 14 58625
329 -6 16 58500
15 +2 17 58375
30 -8 20 58250
17 -1 25 58125
585 -5 28 58000 2405 3
23 -4 28 57875
39 +8 36 57750
22 +19 44 57625
317 -1 49 57500 2265 -1025 4
21 +15 55 57375
24 +1 57 57250 1920 1
28 +6 68 57125
760 +9 88 57000 1520 -1645 1
37 +26 89 56875
289 +27 115 56750
22 +2 106 56625
396 +66 192 56500 1390 -1095 9
12 +69 183 56375 1190 1
80 +83 205 56250
27 +112 250 56125
605 +80 284 56000 1260 -895 17
12 +246 520 55875
39 +210 380 55750 1020 -1100 52
13 +188 430 55625
150 +170 480 55500 800 -695 151
4 +340 650 55375 510 8
68 +235 605 55250 665 -1480 215
11 +45 595 55125 610 16
187 +265 775 55000 560 -685 526
54875 390 5
17 +200 935 54750 490 -500 110
