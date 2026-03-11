　11日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万5586枚だった。うちプットの出来高が9110枚と、コールの6476枚を上回った。プットの出来高トップは5万2000円の535枚（135円安85円）。コールの出来高トップは6万円の812枚（2円安2円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　 0　　　 1　　66500　
　　50　　　 0　　　 1　　65000　
　　 1　　　 0　　　 1　　64000　
　　 7　　　 0　　　 1　　63000　
　　27　　　 0　　　 1　　62000　
　　 3　　　 0　　　 1　　61875　
　　 5　　　-1　　　 1　　61750　
　　 3　　　　　　　 1　　61625　
　　55　　　-1　　　 1　　61500　
　　 3　　　-2　　　 1　　61375　
　　16　　　-1　　　 1　　61250　
　　 2　　　-1　　　 1　　61125　
　 276　　　-2　　　 1　　61000　
　　11　　　-1　　　 1　　60750　
　　 9　　　-2　　　 1　　60625　
　　86　　　-2　　　 1　　60500　
　　 4　　　-1　　　 2　　60375　
　　79　　　-1　　　 2　　60250　
　　 5　　　-2　　　 2　　60125　
　 812　　　-2　　　 2　　60000　
　　 5　　　-1　　　 4　　59875　
　　 9　　　+1　　　 5　　59750　
　　 8　　　-1　　　 3　　59625　
　　62　　　-3　　　 5　　59500　
　　12　　　-2　　　 4　　59375　
　　14　　　 0　　　 7　　59250　
　 118　　　-5　　　 6　　59125　
　 469　　　-5　　　10　　59000　
　　23　　　-6　　　12　　58750　
　　 6　　　-6　　　14　　58625　
　 329　　　-6　　　16　　58500　
　　15　　　+2　　　17　　58375　
　　30　　　-8　　　20　　58250　
　　17　　　-1　　　25　　58125　
　 585　　　-5　　　28　　58000　　2405 　　　　　　　 3　
　　23　　　-4　　　28　　57875　
　　39　　　+8　　　36　　57750　
　　22　　 +19　　　44　　57625　
　 317　　　-1　　　49　　57500　　2265 　 -1025　　　 4　
　　21　　 +15　　　55　　57375　
　　24　　　+1　　　57　　57250　　1920 　　　　　　　 1　
　　28　　　+6　　　68　　57125　
　 760　　　+9　　　88　　57000　　1520 　 -1645　　　 1　
　　37　　 +26　　　89　　56875　
　 289　　 +27　　 115　　56750　
　　22　　　+2　　 106　　56625　
　 396　　 +66　　 192　　56500　　1390 　 -1095　　　 9　
　　12　　 +69　　 183　　56375　　1190 　　　　　　　 1　
　　80　　 +83　　 205　　56250　
　　27　　+112　　 250　　56125　
　 605　　 +80　　 284　　56000　　1260 　　-895　　　17　
　　12　　+246　　 520　　55875　
　　39　　+210　　 380　　55750　　1020 　 -1100　　　52　
　　13　　+188　　 430　　55625　
　 150　　+170　　 480　　55500　　 800 　　-695　　 151　
　　 4　　+340　　 650　　55375　　 510 　　　　　　　 8　
　　68　　+235　　 605　　55250　　 665 　 -1480　　 215　
　　11　　 +45　　 595　　55125　　 610 　　　　　　　16　
　 187　　+265　　 775　　55000　　 560 　　-685　　 526　
　　　　　　　　　　　　　54875　　 390 　　　　　　　 5　
　　17　　+200　　 935　　54750　　 490 　　-500　　 110　