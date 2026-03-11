日経225オプション4月限（11日日中） 5万1000円プットが出来高最多343枚
11日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は5435枚だった。うちプットの出来高が3232枚と、コールの2203枚を上回った。プットの出来高トップは5万1000円の343枚（235円安1005円）。コールの出来高トップは6万円の336枚（74円高365円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
11 -1 1 75000
123 0 3 72500
50 -1 6 70000
26 -2 8 69000
44 0 13 68000
66 -1 17 67000
141 +3 28 66000
87 +4 40 65000
5 +18 63 64500
73 +14 68 64000
19 -2 75 63500
183 +22 97 63000
18 +33 125 62500
77 +23 145 62000
4 165 61875
4 +85 209 61750
17 +77 220 61500
181 +60 240 61000
1 282 60875
6 284 60750
1 +36 266 60625
30 +120 340 60500
1 295 60375
3 +144 380 60250
336 +74 365 60000
3 385 59875
2 455 59750
6 380 59625
11 +60 400 59500
3 +155 540 59375
6 +210 560 59250
5 490 59125
56 +105 505 59000
6 +215 605 58875
6 +215 635 58750
6 +180 595 58625
90 +155 615 58500
4 655 58375
19 +110 660 58250
62 +220 785 58000 4140 1
5 +235 790 57875
12 +70 815 57750
5 +255 865 57625
14 +300 910 57500 3225 1
49 945 57375
20 +210 970 57250
6 +215 1030 57125
108 +285 1120 57000 3350 -1655 26
3 +285 1150 56750
15 +260 1245 56500 2630 1
3 +330 1305 56375
51 +345 1355 56250
19 +370 1540 56000 2350 -1045 9
2 1525 55875
2 +435 1700 55625
25 +435 1785 55500 2110 8
1 +455 1790 55375
31 +475 2050 55000 2290 -615 146
54750 2175 5
1 +470 2245 54500 2070 -665 18
54125 1935 2
4 +365 2535 54000 1785 -490 113
15 +745 3060 53750 1790 7
