　11日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は5435枚だった。うちプットの出来高が3232枚と、コールの2203枚を上回った。プットの出来高トップは5万1000円の343枚（235円安1005円）。コールの出来高トップは6万円の336枚（74円高365円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　11　　　-1　　　 1　　75000　
　 123　　　 0　　　 3　　72500　
　　50　　　-1　　　 6　　70000　
　　26　　　-2　　　 8　　69000　
　　44　　　 0　　　13　　68000　
　　66　　　-1　　　17　　67000　
　 141　　　+3　　　28　　66000　
　　87　　　+4　　　40　　65000　
　　 5　　 +18　　　63　　64500　
　　73　　 +14　　　68　　64000　
　　19　　　-2　　　75　　63500　
　 183　　 +22　　　97　　63000　
　　18　　 +33　　 125　　62500　
　　77　　 +23　　 145　　62000　
　　 4　　　　　　 165　　61875　
　　 4　　 +85　　 209　　61750　
　　17　　 +77　　 220　　61500　
　 181　　 +60　　 240　　61000　
　　 1　　　　　　 282　　60875　
　　 6　　　　　　 284　　60750　
　　 1　　 +36　　 266　　60625　
　　30　　+120　　 340　　60500　
　　 1　　　　　　 295　　60375　
　　 3　　+144　　 380　　60250　
　 336　　 +74　　 365　　60000　
　　 3　　　　　　 385　　59875　
　　 2　　　　　　 455　　59750　
　　 6　　　　　　 380　　59625　
　　11　　 +60　　 400　　59500　
　　 3　　+155　　 540　　59375　
　　 6　　+210　　 560　　59250　
　　 5　　　　　　 490　　59125　
　　56　　+105　　 505　　59000　
　　 6　　+215　　 605　　58875　
　　 6　　+215　　 635　　58750　
　　 6　　+180　　 595　　58625　
　　90　　+155　　 615　　58500　
　　 4　　　　　　 655　　58375　
　　19　　+110　　 660　　58250　
　　62　　+220　　 785　　58000　　4140 　　　　　　　 1　
　　 5　　+235　　 790　　57875　
　　12　　 +70　　 815　　57750　
　　 5　　+255　　 865　　57625　
　　14　　+300　　 910　　57500　　3225 　　　　　　　 1　
　　49　　　　　　 945　　57375　
　　20　　+210　　 970　　57250　
　　 6　　+215　　1030　　57125　
　 108　　+285　　1120　　57000　　3350 　 -1655　　　26　
　　 3　　+285　　1150　　56750　
　　15　　+260　　1245　　56500　　2630 　　　　　　　 1　
　　 3　　+330　　1305　　56375　
　　51　　+345　　1355　　56250　
　　19　　+370　　1540　　56000　　2350 　 -1045　　　 9　
　　 2　　　　　　1525　　55875　
　　 2　　+435　　1700　　55625　
　　25　　+435　　1785　　55500　　2110 　　　　　　　 8　
　　 1　　+455　　1790　　55375　
　　31　　+475　　2050　　55000　　2290 　　-615　　 146　
　　　　　　　　　　　　　54750　　2175 　　　　　　　 5　
　　 1　　+470　　2245　　54500　　2070 　　-665　　　18　
　　　　　　　　　　　　　54125　　1935 　　　　　　　 2　
　　 4　　+365　　2535　　54000　　1785 　　-490　　 113　
　　15　　+745　　3060　　53750　　1790 　　　　　　　 7　