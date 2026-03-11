日経225オプション5月限（11日日中） 1万円プットが出来高最多30枚
11日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は174枚だった。うちプットの出来高が120枚と、コールの54枚を上回った。プットの出来高トップは1万円の30枚（4円安4円）。コールの出来高トップは5万8000円の24枚（470円高1475円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 0 17 75000
2 +17 68 69000
1 180 65000
1 655 60375
1 680 60250
1 +140 705 60125
3 +125 700 60000
1 +155 785 59750
1 910 59250
1 975 59000
24 +470 1475 58000
13 1915 56625
1 +345 2100 56000
1 +735 2645 55500 2750 1
2 2750 55000
54500 2490 25
54250 2410 25
54000 2160 30
53125 2105 5
52000 1800 1
20000 35 1
14000 20 2
10000 4 -4 30
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 0 17 75000
2 +17 68 69000
1 180 65000
1 655 60375
1 680 60250
1 +140 705 60125
3 +125 700 60000
1 +155 785 59750
1 910 59250
1 975 59000
24 +470 1475 58000
13 1915 56625
1 +345 2100 56000
1 +735 2645 55500 2750 1
2 2750 55000
54500 2490 25
54250 2410 25
54000 2160 30
53125 2105 5
52000 1800 1
20000 35 1
14000 20 2
10000 4 -4 30
株探ニュース