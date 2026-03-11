　11日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は174枚だった。うちプットの出来高が120枚と、コールの54枚を上回った。プットの出来高トップは1万円の30枚（4円安4円）。コールの出来高トップは5万8000円の24枚（470円高1475円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　 0　　　17　　75000　
　　 2　　 +17　　　68　　69000　
　　 1　　　　　　 180　　65000　
　　 1　　　　　　 655　　60375　
　　 1　　　　　　 680　　60250　
　　 1　　+140　　 705　　60125　
　　 3　　+125　　 700　　60000　
　　 1　　+155　　 785　　59750　
　　 1　　　　　　 910　　59250　
　　 1　　　　　　 975　　59000　
　　24　　+470　　1475　　58000　
　　13　　　　　　1915　　56625　
　　 1　　+345　　2100　　56000　
　　 1　　+735　　2645　　55500　　2750 　　　　　　　 1　
　　 2　　　　　　2750　　55000　
　　　　　　　　　　　　　54500　　2490 　　　　　　　25　
　　　　　　　　　　　　　54250　　2410 　　　　　　　25　
　　　　　　　　　　　　　54000　　2160 　　　　　　　30　
　　　　　　　　　　　　　53125　　2105 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　52000　　1800 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　35 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　14000　　　20 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 4 　　　-4　　　30　


株探ニュース