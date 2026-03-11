これ、すごい！省スペースでもしっかり収納！【山善】ラックをAmazonで発見‼
かんたん収納で空間にゆとりをプラス！【山善】のラックがAmazonに登場!
山善のラックは、パイプをねじって止めるだけなので、一人でも簡単に設置できる組立仕様だ。
A4ファイルがすっきり収まるサイズ感で、デスクサイドやワークスペースにもぴったり。カラーボックス用の収納ボックスにも対応しており、書類から雑貨まで幅広く収納可能。整理整頓に役立つ、実用的な1台。
幅47×奥行27センチメートルのスリム設計は、家具のすき間やちょっとした空きスペースにも設置可能。オープンタイプだから圧迫感もなく、狭い部屋でも見た目すっきり。
角は丸みのあるデザインで、安全性にも配慮。小さなお子様がいるご家庭でも安心して使用でき、柔らかく優しい印象を空間に添える。
棚板1枚あたりの耐荷重は約10キログラム、全体で40キログラムまで対応。JIS基準にも適合しており、安全性も折り紙付き。気軽に組み立てられて、しっかり使える。毎日に、ちょうどいい収納ラックだ。
