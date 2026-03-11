◇プロ野球 オープン戦 広島 6-4 DeNA(11日、横浜スタジアム)

DeNA先発・藤浪晋太郎投手が先発登板し、4回途中4失点(自責2)の投球内容となりました。

「初回は良くなかったがそれ以降は割とテンポ良く投げられた」と登板後にコメントした藤浪投手。この日は立ち上がりに3本の安打を許すなど2失点を喫しました。

それでも2回は三者凡退に打ち取り、3回も無失点に抑えます。4回にはバックのエラーから2アウト満塁のピンチを招いたところで降板。4回途中4失点(自責2)、5被安打、3奪三振、2四球でした。

初回の苦戦には「タイミングが合わないと思ったところで考えすぎるところがある。セットしてから止まる時間が長いというか、リズムやタイミングが悪い中で投げていた」と反省の様子。

それでも2回以降は立て直し、「カットボールが今日なんとかもたせてくれた一つの要因。ストライクが入る、カウントが稼げるボールでどんどん勝負していくというところでは、カットボールでカウントを稼げたのは良かった」と振り返りました。

最速151キロとなったストレートについては「寒かったので」と報道陣の笑いを誘った藤浪投手。「欲を言えばもう少し、アベレージで151キロくらい出てほしい」とコメントします。

そのストレートには「精度が良くなかった」とし、次回以降に向けて「感触よく投げられるようにしたい」と意気込みました。