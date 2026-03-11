3児の母・小倉優子、お酒をやめてから“体調”に変化「禁酒されてるんですね」「わかる〜その気持ち」
3児の母でタレントの小倉優子（42）が9日、自身のブログを更新。お酒をやめてから起きた“体調の変化”を明かした。
【写真】「わかる〜その気持ち」禁酒で体調”に変化、小倉優子が食べたケーキや料理の数々
小倉は「食欲が止まらない」と題し、おいしそうなケーキをはじめ食卓の写真を投稿。「お酒を飲まなくなってから、なぜか甘いものやジャンクフードが『食べた〜い！』となるんです!!」と、自身の変化を語っている。
この現象について、チャッピー（ChatGPT）に相談したという小倉は「脳が手軽なご褒美を探しているみたいです」「お酒を飲むと、脳の中でドーパミン（快楽物質）が出るみたいなんですが、それがなくなると 脳が代わりのご褒美を求めてしまうんだとか」と記し、「手っ取り早く満足できるのが糖分や炭水化物らしいんです!!だから甘いものが食べたくなるんですね」と納得の様子を見せた。
食事をした後も、さらにアイスや長男のハンバーガーを一口もらうなど、食欲が止まらない自分に「これは、運動量を増やさなくては」と焦りものぞかせている。
コメント欄には「禁酒されてるんですね」「わかる〜その気持ち」「断ち切るのキツいですよね」などの声が寄せられている。
【写真】「わかる〜その気持ち」禁酒で体調”に変化、小倉優子が食べたケーキや料理の数々
小倉は「食欲が止まらない」と題し、おいしそうなケーキをはじめ食卓の写真を投稿。「お酒を飲まなくなってから、なぜか甘いものやジャンクフードが『食べた〜い！』となるんです!!」と、自身の変化を語っている。
この現象について、チャッピー（ChatGPT）に相談したという小倉は「脳が手軽なご褒美を探しているみたいです」「お酒を飲むと、脳の中でドーパミン（快楽物質）が出るみたいなんですが、それがなくなると 脳が代わりのご褒美を求めてしまうんだとか」と記し、「手っ取り早く満足できるのが糖分や炭水化物らしいんです!!だから甘いものが食べたくなるんですね」と納得の様子を見せた。
食事をした後も、さらにアイスや長男のハンバーガーを一口もらうなど、食欲が止まらない自分に「これは、運動量を増やさなくては」と焦りものぞかせている。
コメント欄には「禁酒されてるんですね」「わかる〜その気持ち」「断ち切るのキツいですよね」などの声が寄せられている。