ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド（R）C組を4戦全勝で1位突破した大谷翔平投手（31＝ドジャース）ら日本代表「侍ジャパン」が日本時間11日午後4時半頃、準々決勝以降の決勝Rが行われる米フロリダ州マイアミに到着した。

10日の東京ドームでのチェコ戦後、そのまま羽田空港にバス移動し、深夜3時10分にチャーター機で出国。13時間超のフライトで到着したマイアミ国際空港には複数の白バイに加え、警備用の装甲車も待機し、VIP待遇で出迎えられた。

岡本を先頭に菅野、村上などメジャー組から続々と登場。大谷は黒のTシャツにベージュの帽子を後ろ向きにかぶり、リラックスした様子で移動バスへと向かった。

1次Rの大谷は「1番・DH」で初戦から3試合連続スタメン。満塁弾を含む2戦連発、打率・556をマークし打線をけん引した。チェコ戦は今大会初めて出番がなかったが、チームは4戦全勝で東京での戦いを締めくくった。

決勝Rの舞台は、前回大会で米国との決勝前に「憧れるのをやめましょう」と伝説のスピーチで鼓舞したローンデポ・パーク。昨シーズンも2本の本塁打を放つなど好相性の球場で、大谷のバットが侍ジャパンを連覇へと導く。

15日（日本時間）の準々決勝では、あす12日朝のD組、ドミニカ共和国―ベネズエラ戦の敗者と対戦。侍ジャパンはこれから現地での最終調整に入る。