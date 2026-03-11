ＴＢＳ系「バナナマンのしらバナ！」が９日に放送され、バナナマン・設楽統、日村勇紀がＭＣを務めた。

この日は、しずる・純、池田一真をゲストに招いた。純は、コンビ結成を振り返りつつ「組んですぐ…。デビュー１年目。４月、５月くらいで解散してるんです」と話した。

池田は「原因は僕なのかもしれないですけど…。村上（純）に真面目な顔で。『生理的に無理だ…』って言われたんです」と明かして爆笑させた。

純は「コンビで倦怠期というか。何をしてもムカつく時期ってあるじゃないですか？それが半年ぐらいですぐ来て。ネタあわせする度に僕が言うこととか、池田が言うこと、お互いに『うーん』みたいな。なったときの正直、池田が機嫌が悪くなるときの目の特徴があって。白目がなくなるんですよ…。全黒になる。で、それがスゴい怖くて…。『こいつと、この先何年もやっていくのは。この顔、無理だな…』からの『生理的に無理！』っていう…」と話した。

池田は、コンビの再結成を持ちかけたのも自身だといい「正直、鳴かず飛ばずで…。ピンのときが。村上とやってるとき、ちょっと良かったんです。それで、僕から声かけて。ファミレス呼んで。『もう１回やりたい…。生理的に無理だ！って言ってたけど、ちょっと、そこは我慢してくれ…』って言って」と述懐。設楽は「かわいそう！かわいそうだな！」と同情しながら爆笑していた。