3月10日、モデルで女優のトリンドル玲奈が、自身のInstagramを更新。映画撮影での金髪ボブ姿のオフショットを披露し、ファンから歓声があがっている。

トリンドルは《「ミステリーアリーナ」 5月22日全国公開です》と、出演する映画の公開日を告知。劇中で演じる役の金髪ボブヘアに、青と赤のスクウェアデザインが盛り込まれた白いミニスカワンピース、さらにナース風のキャップをかぶったオフショットを公開した。

唐沢寿明が主演する映画『ミステリー・アリーナ』（堤幸彦監督）は、深水黎一郎の同名小説を映像化。全国民が熱狂する生放送のド派手な推理クイズ番組『ミステリー・アリーナ』を舞台にした、予測不能なエンタメ作品だ。

芸能記者が言う。

「唐沢さんは、番組の司会者・樺山桃太郎を演じます。トリンドルさんは番組のアシスタント・モンテレオーネ怜華を演じるのですが、見た目も内面も大きく変化するキャラクターだそうです」

コメント欄には、トリンドルのビジュアルについて

《お人形さんみたい 可愛い》

《衝撃的な可愛さで思わず目が覚めました ほんと癒しです》

《ママになっても変わらずお綺麗です》

などと歓びの声があがっている。

トリンドルはオーストリア・ウィーン出身で、ドイツ系オーストリア人の父と日本人の母の間に生まれた。高校2年生のときにスカウトされ、2009年にモデルデビュー。女性誌の専属モデルなどで活躍した。

「2012年、ソフトバンク『白戸家』CMシリーズに “留学生のタダ” 役で登場して注目を集め、同年、TBS系の『黒の女教師』でドラマデビュー。2015年には、映画『リアル鬼ごっこ』で篠田麻里子さん、真野恵里菜さんとともにトリプル主演しました。

その後、演技経験を重ね、2025年7月の『レプリカ 元妻の復讐』（テレビ東京系）の演技には絶賛が集まりました。役者として10年以上のキャリアを積み、幅広い役柄に対応して、進化を続けています」（前出の芸能記者）

トリンドルは、2024年1月、元「MEN’S NON-NO」専属モデルで俳優の山本直寛と結婚したことを発表、2月22日に第1子出産を発表したばかり。

そうした事情もあるため、コメント欄には《もう、仕事に復帰ですか？》《もう映画に？ 楽しみにしています》と戸惑う声も寄せられている。トリンドルは《産後の具合はどうですか？》と気遣うコメントに対し、《とっても元気です》と返信している。

「撮影はすでに終わっているでしょうし、写真を見るとトリンドルさんのお腹は目立たないので、出産よりもだいぶ前に撮影されたものだと思います。

ただ、映画公開前後にはメディアへの露出や舞台あいさつなどの宣伝活動があるでしょうから、公開が近づくにつれ、出番が増えてくるかもしれません」（同）

子育てを中心に、当面の間は忙しい日々が続きそうだ。