シティコネクションは、Nintendo Switchタイトルのスプリングセールを3月11日から25日の期間実施している。

本セールでは、「アイドル雀士スーチーパイ II」が65％引きの693円、「へべれけ えんじょいえでそん」が50％引きの745円、「R-TYPE Delta: HD Boosted」が30％引きの3,465円などとなっている。

この他「東亜プラン アーケードコレクション」2作が30％引き、「ジャレコレ」シリーズも20％引きなどのセール対象となっており、シティコネクションが販売している懐かしのゲームタイトルをお得に購入できる。

アイドル雀士スーチーパイ II

へべれけ えんじょいえでそん

R-TYPE Delta: HD Boosted

アドヴァンスト ヴァリアブル・ジオ サターントリビュート

