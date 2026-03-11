Image:楽天市場

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

本日2026年3月11日は、スマートフォン充電・手回し・ソーラーといった3つの充電方法を備え、非常時に役立つサンワサプライ（SANWA SUPPLY ）の「多機能防災ラジオ 800-LED100 」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

防災ラジオ ソーラー 手回し 充電 LEDライト 防災グッズ 多機能 バッテリー 大容量 4000mA 携帯ラジオ USB充電 ホワイト EZ8-LED100 4,480円 （ポイント5倍＋クーポン利用で200円オフ：3月11日23時59分まで） 楽天で購入する PR PR

もしもの備えに。手回し＆ソーラー充電もできるサンワサプライの「LEDライト付き防災ラジオ」がお買い得！

災害時は情報と電源の確保が重要。サンワサプライの「多機能防災ラジオ 800-LED100 」は、4000mAhバッテリーとスマートフォン充電機能、手回し・ソーラーを含む3つの充電方法を備えた多機能モデル。

もしもの備えに心強い1台が、ポイント5倍＋クーポン利用で200円オフとお買い得です。

本製品は、災害時に役立つ機能を1台にまとめた防災アイテム。まず注目したいのが、4000mAhの大容量バッテリーを搭載している点です。

ラジオとして情報収集に使えるだけでなく、スマートフォンへの充電機能も備えおり、停電時でも連絡手段を確保しやすくなります。災害時はスマホのバッテリー管理が重要になるため、こうした機能は大きな安心材料になります。

さらに、本体には高輝度LEDライトも搭載。停電時の室内照明や夜間の移動時など、暗い環境でも視界を確保できるのがポイントです。1台でラジオ・ライト・電源をカバーできる、実用性の高い防災ガジェットと言えるでしょう。

手回し・ソーラーなど3つの充電方法に対応し、SOSアラーム機能も搭載

このモデルの大きな特長は、電源が確保できない状況でも使える充電方式。通常のUSBケーブル充電に加え、手回し充電とソーラーパネル充電に対応。

つまり合計3つの充電方法が用意されており、停電やアウトドアなど電源がない環境でもバッテリーを確保できる設計です。手回しで発電できるため、緊急時でも最低限の電力を確保できるのは安心感があります。

また、緊急時に自分の位置を知らせるSOSアラーム機能も搭載。大音量で周囲に存在を知らせることができるので、災害時の安全確保にも役立ちます。日常ではコンパクトなラジオとして使いつつ、いざという時の備えとしても頼れる1台です。

防災グッズは、いざという時に確実に使えることが重要。サンワサプライの「多機能防災ラジオ 800-LED100 」は、4000mAhバッテリー、スマホ充電機能、手回し・ソーラーを含む3つの充電方法、SOSアラームとLEDライトを備えた頼れる防災ラジオです。

防災ラジオ ソーラー 手回し 充電 LEDライト 防災グッズ 多機能 バッテリー 大容量 4000mA 携帯ラジオ USB充電 ホワイト EZ8-LED100 4,480円 （ポイント5倍＋クーポン利用で200円オフ：3月11日23時59分まで） 楽天で購入する PR PR

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料だよ

Image/Source:楽天市場