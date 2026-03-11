「今日好き」今井暖大、祖母との“パフェデート”ショット公開に「若々しい」「なんとなく口元似てる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/11】クリエイター・おさきの弟で俳優の今井暖大が3月10日、自身のInstagramを更新。祖母との2ショットを公開した。
【写真】「今日好き」モテ男子「なんとなく口元似てる」祖母とのデートショット
今井は「おばあちゃんとパフェデートからラーメン」とつづり、祖母との写真を投稿。フルーツがたっぷりと乗ったパフェを手に笑みを浮かべ、背後に写る祖母との仲睦まじいプライベートショットを披露した。ハッシュタグで「＃無限に食べられる」「＃でも太ってない」「＃やったー」「＃おばぁ」と添え、充実した休日を過ごした様子を伝えている。
この投稿に、ファンからは「おばあちゃん孝行で偉い」「おばあちゃん、若々しい」「デート楽しそう」「パフェもはるとくんも可愛い」「食べても太らないの羨ましい」「2人とも嬉しそう」「なんとなく口元似てる」といった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今井は「マクタン編」に参加していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」モテ男子「なんとなく口元似てる」祖母とのデートショット
◆今井暖大、祖母とのパフェデートショット公開
今井は「おばあちゃんとパフェデートからラーメン」とつづり、祖母との写真を投稿。フルーツがたっぷりと乗ったパフェを手に笑みを浮かべ、背後に写る祖母との仲睦まじいプライベートショットを披露した。ハッシュタグで「＃無限に食べられる」「＃でも太ってない」「＃やったー」「＃おばぁ」と添え、充実した休日を過ごした様子を伝えている。
◆今井暖大の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「おばあちゃん孝行で偉い」「おばあちゃん、若々しい」「デート楽しそう」「パフェもはるとくんも可愛い」「食べても太らないの羨ましい」「2人とも嬉しそう」「なんとなく口元似てる」といった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今井は「マクタン編」に参加していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】