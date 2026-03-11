美人YouTuber「深夜まで頑張った」手作りロゼット披露「器用すぎる」「いろんな色があって可愛い」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/11】YouTuberコンビ・コノリリのライリー（LiLi）が3月10日、自身のInstagramを更新。ロゼット作りに励む様子を公開し、注目を集めている。
【写真】美人YouTuber「いろんな色があって可愛い」深夜までかけた手作りロゼット
ラライリーは「ロゼット作り 深夜まで頑張った」とつづり、制作の様子を収めたリール動画を投稿。ボタンやリボンの原料の買い出しから、腹ごしらえの鍋、グルーガンやホッチキスを使って形を作り完成するまでの様子を公開している。
この投稿には「器用すぎる」「いろんな色があって可愛い」「夜遅くまでお疲れさま」「完成楽しみ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆コノリリ・ライリー、ロゼット作りに奮闘
◆コノリリ・ライリーの投稿に反響
