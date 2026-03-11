「ちょうどいい羽織りない」→【studio CLIP】でいいの見つけた！ 40・50代の1軍♡「軽アウター」

寒暖差のある季節の変わり目には「ちょうどいい羽織りがない」なんて悩むことも。肌寒い日に頼りになる一枚を持っておきたいところです。そこで今回は【studio CLIP（スタディオクリップ）】で見つけた、40・50代の毎日に寄り添ってくれそうな「軽アウター」をご紹介します。

この春ヘビロテしたい優秀マウンパ

【studio CLIP】「【撥水】ドルマンスリーブマウンテンパーカー」\6,600（税込）

ふわっとしたドルマンスリーブで、インナーを選ばず重ねやすいマウンテンパーカー。撥水機能付きなので、春の変わりやすい天気にも対応しやすく、デイリーからレジャーシーンまで活躍の予感。ジーンズやワイドパンツと合わせれば、肩の力が抜けた大人カジュアルコーデに。

デニムでつくる大人の抜け感コーデ

【studio CLIP】「甘織りデニムオーバーシャツジャケット」\6,990（税込）

「柔らかな素材感が特徴」（公式サイトより）の甘織りデニムを使用したジャケットは、シャツ感覚で羽織りやすいのが魅力。ゆとりのあるシルエットで、レイヤリングも窮屈感なくできそう。ベージュやホワイトのボトムスと合わせれば、ぐっと春らしさがアップ。40・50代の1軍アウターとして長く使える一枚です。

