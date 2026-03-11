ワールド・ベースボール・クラシック

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンは1次ラウンド・プールCを全勝突破した。9-0で勝利した10日チェコ戦の試合終了から約5時間半後に出国し、準々決勝が行われる米マイアミに移動。菅野智之投手（ロッキーズ）が移動のバスとみられる車内の一幕をXに投稿し、話題を呼んでいる。

菅野は「今日も守備お疲れ様でした！」との文面で、岡本和真（ブルージェイズ）の写真を添えた。巨人時代はエースと4番で共闘。チェコ戦は三塁守備で好守を連発した後輩に触れた。

言うまでもなく、岡本の持ち味はバッティング。チェコ戦では左翼フェンス直撃の二塁打を放ったものの、1次ラウンドは4試合で15打数2安打の打率1割3分3厘だった。

岡本の奮起を促すような“意味深”な投稿に、SNSも笑いに包まれた。

「そこじゃない笑…けど今日は一本いいのあったんで、もっと擦ればきっとアメリカでは打ってくれますよ」

「お見事な煽り芸」

「アメリカでは菅野パイセンからの「今日は打撃お疲れ様でした」の言葉期待してますｗ

ただ今日の守備は華があり素晴らしかった」

「笑う菅野投手さすがのイジり」

「相変わらず和真が好きやな」

「愛あるイジリと笑、移動中の貴重なお写真ありがとうございます」

準々決勝は14日（日本時間15日）にローンデポ・パークで行われ、対戦相手はプールDのドミニカ共和国かベネズエラとなる。



（THE ANSWER編集部）