Ado、17歳で録音した「くちばしにチェリー」カバー公開 デビュー前の歌声に驚きの声
歌い手・Adoが、EGO-WRAPPIN'の代表曲「くちばしにチェリー」を歌唱した音源を自身のYouTubeチャンネルで公開した。
【動画】Ado、17歳で録音した「くちばしにチェリー」カバー音源
このカバーは、デビューが決まる前の、Adoが17歳のときに録音されたもの。2月に発売されたAdoの自伝的小説『ビバリウム Adoと私』でもこのレコーディング時の様子が記されており、緊張しながらも同曲を歌唱したAdoの歌声に、関係者たちが感動する様子が印象的に記されている。
Adoは公式Xで所属事務所社長の千木良卓也氏の投稿を引用しながら、「17歳の時に歌わせていただいた『くちばしにチェリー』が出ました。初めてのレコーディングで緊張したおぼえがあります」とコメント。動画タイトルには「20200623」とあり、2020年6月23日にレコーディングされたものであることがうかがえる。
デビュー前でありながら多彩な発生法を駆使し、自身のカラーで歌い上げるその歌唱は圧巻。コメント欄も賞賛の声であふれている。
【動画】Ado、17歳で録音した「くちばしにチェリー」カバー音源
このカバーは、デビューが決まる前の、Adoが17歳のときに録音されたもの。2月に発売されたAdoの自伝的小説『ビバリウム Adoと私』でもこのレコーディング時の様子が記されており、緊張しながらも同曲を歌唱したAdoの歌声に、関係者たちが感動する様子が印象的に記されている。
デビュー前でありながら多彩な発生法を駆使し、自身のカラーで歌い上げるその歌唱は圧巻。コメント欄も賞賛の声であふれている。