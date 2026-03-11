FRUITS ZIPPER、ケツメイシRYOJI書き下ろし「ぶちかませよ！」配信リリース ライブでも初披露
FRUITS ZIPPERが新曲「ぶちかませよ！」をきょう11日に配信リリースした。
【動画】FRUITS ZIPPER、ケツメイシRYOJI書き下ろし「ぶちかませよ！」ライブ映像
今作は、ケツメイシのRYOJIが書き下ろした、リズミカルなメロディに野球を連想させる歌詞がちりばめられた熱い一曲。阪神タイガースを中心にプロ野球の試合中継を放送する『MBSベースボールパーク』の今年の新テーマソングに決定しており、話題を呼んでいる。
8日には、神戸ワールド記念ホールにて開催された『KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜KAWAII LAB. SESSION in 神戸〜 Day2』のステージで同曲を初披露。観客とともにタオルを振り回し、初パフォーマンスとは思えないほど大きな盛り上がりを見せた。YouTubeにてその際のライブ映像が公開されている。
FRUITS ZIPPERは、4月から神奈川、東京、広島、香川、北海道、愛知、兵庫、福岡と8都市16公演を巡る史上最大規模のアリーナツアー開催を控えている。
【動画】FRUITS ZIPPER、ケツメイシRYOJI書き下ろし「ぶちかませよ！」ライブ映像
今作は、ケツメイシのRYOJIが書き下ろした、リズミカルなメロディに野球を連想させる歌詞がちりばめられた熱い一曲。阪神タイガースを中心にプロ野球の試合中継を放送する『MBSベースボールパーク』の今年の新テーマソングに決定しており、話題を呼んでいる。
8日には、神戸ワールド記念ホールにて開催された『KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜KAWAII LAB. SESSION in 神戸〜 Day2』のステージで同曲を初披露。観客とともにタオルを振り回し、初パフォーマンスとは思えないほど大きな盛り上がりを見せた。YouTubeにてその際のライブ映像が公開されている。
FRUITS ZIPPERは、4月から神奈川、東京、広島、香川、北海道、愛知、兵庫、福岡と8都市16公演を巡る史上最大規模のアリーナツアー開催を控えている。