『ばけばけ』日本人になるヘブンに、勘右衛門は名前を考えてきたと告げる 第114回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第114回（12日）の場面カットが公開されている。
前回は、ヘブン（トミー・バストウ）が日本人になるためには、知事（佐野史郎）に認めてもらわなければならない。知事を説得するために、錦織（吉沢亮）の助力を得ようと訪ねたヘブンは、錦織と再会するが、協力を断られてしまう。失意の中、錦織の真意もわからず困惑するトキとヘブン。そんな中、司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）からタエ（北川景子）に会ってきたと知らされる。
今回は、知事（佐野史郎）に、ヘブン（トミー・バストウ）が日本人になる許可をもらいに訪れたトキ（高石あかり）とヘブン。しかし、取り付く島もなく一蹴されてしまう。錦織（吉沢亮）に協力を頼もうと中学校を訪れたトキは、そこでサワ（円井わん）と再会する。やはり、錦織に断られてしまうトキ。失意の中、トキとヘブンの元に勘右衛門（小日向文世）が訪ねてくる。日本人になるヘブンに、勘右衛門は名前を考えてきたと告げる。
