人気番組『クレイジージャーニー』の旅行代理店が赤坂に3月13日〜17日の期間限定オープン

TBSでは、3月13日（金）から開催される「TOKYO CREATIVE SALON 2026」の期間中に、人気番組『クレイジージャーニー』をテーマにした架空の旅行代理店「クレイジージャーニー旅行代理店」を期間限定でオープンする。

異国情緒あふれる「クレイジージャーニー旅行代理店」は、赤坂サカス広場のAKASAKAオブジェ横にオープン予定。見るからに違和感のある建物は、海外のリゾート地などでよく見かけるキオスク型の旅行代理店を思わせる。店は外国人店員によって運営されており、赤坂にいながらまるで海外に来たような体験をすることができる。

※画像はイメージ。実際とは異なる場合あり。

ブラジルの狂気の遊園地、アフリカ最大の呪物市場、超監視国家トルクメニスタンなど、過去に番組に登場したジャーニーたちの超クレイジーな旅の数々を追体験できる、絶対に行きたくない（？）旅行プランを提案してもらえる。すべてが常識外れの前代未聞の旅の詳細は、店頭のパンフレットで確認可能だ。

※「クレイジージャーニー旅行代理店」は、架空の旅行代理店であり、実際の旅行プランの販売はなし。

また、来店者には、クレイジージャーニー旅行代理店のオフィシャルステッカー（複数種）や、世界各国の一風変わったおやつなどをプレゼント。どんな会話をすれば何がもらえるのかは全て謎となっており、外国人店員とのコミュニケーションがポイントになるという。

※アイテムの指定は不可。いずれも在庫が無くなり次第終了。

さらに、危険地帯ジャーナリスト・丸山ゴンザレスや少数民族フォトグラファー・ヨシダナギ、アマゾン料理人・太田哲雄など、番組の人気ジャーニーたち選りすぐりのアイテムや体験がもらえる“秘密の無料プラン”が当たるチャンスも。応募するためには、とある会話を店員とする必要があるとのことだ。

【「クレイジージャーニー旅行代理店」開催概要】

名称：クレイジージャーニー旅行代理店（CRAZY JOURNEY Travel Agency）開催日：3月13日（金）〜3月17日（火）開催時間：午前10:00〜午後7:00 ※予定は変更になる場合あり。開催場所：赤坂サカス広場「AKASAKA」オブジェ横参加費：無料番組HP：https://www.tbs.co.jp/crazyjourney/番組公式Instagram：https://www.instagram.com/crazy_journey.tbs番組公式X：https://x.com/Crazy_Journey