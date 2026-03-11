「メダルって本当に重いんだね」フィギュア中井亜美の“恩人”が祝福のハグ 大感激「自分のことのように誇らしいよ!!」
ミラノ・コルティナ五輪ではSP首位発進した中井亜美(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルで、銅メダルを獲得した中井亜美が、快挙から2週間余りを経て、自身の躍進を支えた“恩師”と喜びを分かち合った。
【写真】中井亜美を優しく抱き寄せる振付師のウィルソン氏を見る（2枚目）
中井のショートプログラム（SP）の振付を担当したカナダ人のデビッド・ウィルソン氏が、3月11日までに自身のインスタグラムを更新。公開した写真には、中井を抱き寄せて祝福のハグを交わす様子や、手のひらに置かれた重厚な銅メダルが収められている。
ウィルソン氏は文面で「アミ、改めて本当におめでとう!!ミラノで銅メダル獲得、そしてショートプログラム1位なんて、なんて素晴らしい経験なんだろう。自分のことのように誇らしいよ!!」と感激の様子を表現。続けて「うわあ、メダルって本当にずっしり重いんだね！」と記した。
中井が五輪日本フィギュア史上最年少メダリストの座を射止める大きな原動力となったのが、ウィルソン氏と共に作り上げたSPの演技だ。冒頭のトリプルアクセルを鮮やかに成功。その後もミスなく全てのジャンプを着氷させ、スピンやステップでも最高評価のレベル4を獲得した。自己ベストを更新する78.71点をマークし、首位発進。この“貯金”が生きた。
心温まる2ショットに、フォロワーも大喜びだ。「アミとチームのみんな、おめでとう」「先生の振付とってもあみちゃんに合ってて素敵で良かったです」「あなたたちの写真を見てうれしい」「チェコで行う世界選手権もたっぷりたのしんできてください」といったコメントが寄せられた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
