「もう終わったと思っていた」米デローサ監督が失言、“痛すぎる勘違い”も響いた？英メディアも糾弾「米国にとっては恥ずかしい状況だ」【WBC】
デローサ監督はルールを勘違いしていたことが発覚(C)Getty Images
まさかの番狂わせだ。
WBC一次ラウンドB組の米国は現地3月10日にイタリアと戦い、6−8と敗れた。
【動画】最後はジャッジが空振り三振…米国がイタリアに敗れた瞬間を見る
米国先発は昨季メッツでメジャーデビューを果たした右腕マクリーン。初回は三者連続三振の立ち上がりを見せるも2回につかまった。二回二死から6番ティールにソロを浴びると、なおも二死一塁から8番アントナチに右中間に飛び込む2ランを被弾。リードを奪われた。
米国は4回から左腕のヤーブローを送り込むもイタリア打線の勢いは止まらない。
無死一塁から今度は7番のカグリオンに2ランを許しさらにリードを広げられる。
米国は6回にもミスもからみ3失点。終盤に追い上げるも一歩及ばず。最後は二死一塁から主将のジャッジが空振り三振に倒れゲームセット。
米国はここまで3戦全勝でイタリア戦に臨んでいたが、まさかの敗戦で3勝1敗に。明日のメキシコ・イタリア戦の内容次第ではまさかの一次リーグ敗退の可能性も出てきたが、舞台裏ではチームを率いるデローサ監督がルールを勘違いしていたことが発覚。物議をかもしている。
英メディア『DailyMail』では米国チームの敗戦とともに「監督はもう終わったと思っていたのに…米国にとっては恥ずかしい状況」と題した記事を配信。
記事の中では米国チームを率いるデローサ監督が試合前の米メディア『MLBネットワーク』の取材の中で、戦うイタリアへの敬意の念を持っているとしながら「面白いことに、準々決勝進出が決まっていても、この試合に勝ちたいんだ」と漏らしたとされる。
試合後、デローサ監督はすでに3勝した時点で準々決勝進出が決まったと思っていたのは勘違いだったと認めたとされるが、“もう負けられない”と思って臨む試合と、消化試合では、選手起用にも差が出てくる可能性は否定できない。
ゲームの中では序盤から集中力を高めて米国に臨んだきたイタリアに対し、米国は6回にはミスもからんで失点を許した。
記事の中では「実際にはWBCはノックアウトステージ進出を決めるためにタイブレークルールを採用しており」「敗北の性質上、アメリカは優勝候補とされていた大会でノックアウトステージ前に敗退する現実的な可能性に直面している」と続けている。
今回のWBC、米国は「最強チーム」と言われ、主将のジャッジやスキーンズなど大物メジャーリーガーが続々参戦。優勝候補と見られていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]