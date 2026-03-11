能登半島地震を経験した中学生が語り部を目指す授業が9日から石川県輪島市の中学校で始まりました。

指導に当たるのは、全国で語り部活動をプロデュースしてきた震災伝承の先駆者です。

災害復興YORISOI支援チーム・瀬川映太代表「一生懸命まとめたり伝えやすい様に工夫して伝えていくと本当に多くの人の役に立つ。それは結局、亡くならなくても済んだかも知れない命を助けられる。そんな大きな役割になりかねません」

輪島中学校の1年生80人を前に語り部の役割を話すのは、南三陸など全国の災害現場で語り部活動をプロデュースしてきた災害復興YORISOI支援チームの代表・瀬川映太さんです。

「にぎやかだった朝市が焼け野原に」

今回、能登半島地震を経験した中学生たちを語り部としてデビューさせる取り組みの講師として語り部経験がある神戸市の学生らと輪島中学校を訪れました。

授業では生徒たちが班ごとに別れて地震直後の街の様子やその後の影響などを話し、瀬川さんや学生たちが聞き取ります。

語る生徒「地震前は人が多くとても賑やかでした。地震後にはにぎやかだった朝市が焼け野原になり、賑やかな朝市がなくなりました」

災害復興YORISOI支援チーム・瀬川映太代表「私のエピソード、思い出のエピソードが、例えば朝市もそう、一つ入るとすごい伝わる」

体験したからこそ語れる生きた言葉。

災害復興YORISOI支援チーム・瀬川映太代表「人の心に響くのは、実体験というのが語り部のすごく大事なキーワードじゃないかな。いきなり話そうと思っても上手く話せなかったり思い出せない。そういう作業を順番にしていくと、響くものが輪島から広がる」

3月下旬のボランティア団体の大会で語り部として参加

瀬川さんは、授業の最後に災害を伝えることの意味や大切さを生徒に語り掛けました。

災害復興YORISOI支援チーム・瀬川映太代表「震災じゃないけど友達を亡くしたんです。大切な同級生を亡くしたんです。その事がきっかけで人生変わりました。一生懸命語ってくれる語り部の人たちのプロデュースを一生懸命やらせて貰ってきました。その経験をもって、少しでも輪島中学校の皆さんの力になれたらと」

男子生徒「自分の気持ちを表に出した方が良いと思った。みんなに知って貰って、現地の人の悲しみや色々な事が伝わればそれで良いと思います」

女子生徒「仮設に住んでいるんですけど、不便やったことや、便利だったことを次の人に伝えていく事が大切だと思いました」語り継ぐ大切さを学んだ生徒たち。

3月下旬に東京で開かれるボランティア団体の大会で4人の生徒が語り部としてデビューします。