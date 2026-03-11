Ｊ１清水は１１日、三保グラウンドで１４日のホーム岡山戦に向けて練習を行った。前節のＣ大阪戦で今季初スタメンを飾ったＧＫ梅田透吾（２５）が、２０２１年から２年間期限付きで在籍した岡山からゴールを守る準備を進めている。

７日のＣ大阪戦ではＰＫ戦の末に敗れたものの、９０分間で相手シュート１４本を０封。１試合平均セーブ数８・０、ペナルティーエリア内外でのセーブ率１００％でリーグ１位に躍り出た。それでも「もっと詰められる部分はありますし、チームのやり方に順応しなければいけない部分もありましたが、最低限の仕事はできたのかなと思います」と振り返った。プロキャリアで初めてとなったＰＫ戦では４本とも成功を許したが、「苦手意識はないですが、一本も止められなかったので、頑張るしかない」と前を向いた。

昨季は開幕３試合でメンバー外となり、その後ベンチ入りするも、ときにはベンチを外れる時期もあった。だが、第２４節（７月２０日）の横浜ＦＣ戦からスタメンに抜てきされると、１試合を除き最終節まで守護神としてゴールを守った。

しかし、今季就任した吉田孝行監督の下で始まった特別大会では、キック精度の高いＧＫ沖悠哉が第４節までは先発を務めていた。正守護神の座を再び渡すわけにはいかない。

ここまでは、より質の高いロングボールを意識して練習に取り組んでいるという。２２年３月には右膝前十字靱帯を断裂して手術。「いいきっかけですよ。ひざをケガしてから、パワーを出し切れていなかったのかなと思います。飛距離も伸ばしていきたいですし、自分の中では多少なりとも改善は見られるので、引き続き頑張っていきたい」と語った。

岡山とは昨季最終節に１―２で敗れており、リベンジマッチとなる。変化を遂げた梅田が、自身にとっての今季初勝利を目指す。（伊藤 明日香）