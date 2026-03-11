第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で大会２連覇を目指す侍ジャパンが１１日、米マイアミ空港に到着した。準々決勝以降は米フロリダ州マイアミのローンデポパークで行われる。２３年の前回大会も準決勝・メキシコ戦、決勝・米国戦を戦った球場だ。

侍ジャパンは１次ラウンドの初戦・台湾戦で１３ー０の７回コールドで快勝発進。７日の韓国戦は８−６、８日のオーストラリア戦は４―３でいずれも逆転勝利し、１０日のチェコ戦はなかなか得点を奪えずに苦しんだが、終わってみれば９―０の大勝だった。無傷４連勝で１次ラウンド１位通過を決めた。

１０日のチェコ戦は、午後９時４５分に試合終了。そこからおよそ５時間半後の、１１日午前３時１０分に羽田空港をチャーター機で出発した。１３時間以上の長時間フライトだったが、現地時間の１１日早朝に到着した。到着し、取材に応じた侍ジャパンの井端弘和監督は「米国に来て、いよいよ、という気持ち。時差ボケにならないようなやり方を聞いて、機内でも（調整した）。これから（現地時間朝の）７時、８時まで寝る」と話した。

侍ジャパンは１２、１３日（日本時間１３、１４日）に練習を行い、１４日（同１５日）の準々決勝に備える見込み。準々決勝では、１１日（同１２日）に対戦するドミニカ共和国とベネズエラの負けたチームと対戦することになる。

順当に勝ち上がれば、１６日（同１７日）が準決勝で１７日（同１８日）が決勝となる。