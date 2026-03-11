１１日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、１０日のＷＢＣ１次ラウンドＣ組のチェコ戦で日本が４戦全勝し前回大会から破竹の１１連勝で日本ラウンドを締めくくったことを特集した。

大谷翔平（ドジャース）のアドバイスの後、復活の満塁弾を放った村上宗隆（ホワイトソックス）について、コメンテーターで出演の野球評論家・デーブ大久保氏は「（大谷の）左手（のアドバイス）の話をさせてもらうと、村上選手のバットを寝かせた握りについて、大谷選手が『ちょっと、ひねって立たせてみたら？』って言ったはずなんです」と、まず発言。

「ヘッドを立たせることがバッティングでは重要。ヘッドがピッチャーの方に向くので、タイミングを早く取っていかないと間に合わない。村上選手の一番の特徴はゆっくりタイミングを取って打ちに行く。いかに早く動いている間にボールを見極めるかということを（ＷＢＣ開幕後に）やっていた村上選手に大谷選手が『ちょっと手首をひねったら？』と言ったおかげで（変わった）」と続けると「村上選手はアメリカに行くことが決まってから、ものすごくタイミングを早く取ろうとしてたんです。大谷選手はほぼノーステップですが、それに（影響を受けて）近づけようとしすぎちゃってたんです。でも、大谷選手のアドバイスによって手首をひねることで間（ま）が取れるようになって、それがホームランにつながった」と詳細に解説した。

「今の間（ま）であれば、ホームラン王を取った時とほぼ変わりないので、準々決勝以降もチャンスが出てきましたね」と米国到着後の村上の打棒爆発に期待していた。