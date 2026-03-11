「うちでもう少しゆっくりしない？」憧れの先輩とデート後、彼の家へ♡ しかし幸せ絶頂の私は、部屋で【まさかの物】を見つけてしまい即帰宅...！？

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！ずっと憧れていた先輩から夢のようなデートの誘いが。しかし、幸せな時間は先輩の部屋で見つけたある物によって一瞬で崩れ去ってしまいます。果たしてその正体とは？

憧れの先輩への密かな想いと、突然訪れた夢のような展開

私が所属していたサークルには、誰からも好かれる魅力的な先輩がいました。私はずっと先輩のことが気になっていましたが、人気者の彼とは釣りあわないと思い、ただ遠くから見つめているだけの日々。 それでも、サークルで少し言葉を交わすだけで1日中幸せな気分になれる、そんなささやかな片思いを楽しんでいました。 そんなある日、思いがけない出来事が起こりました。なんと、その憧れの先輩から突然デートに誘われたのです。信じられない気持ちでいっぱいでしたが、私は有頂天になって約束の場所へ向かいました。 おしゃれなカフェで食事をし、映画を観るという完璧なデートコース。先輩はとてもやさしくエスコートしてくれて、楽しく会話が弾み、2人の距離がぐっと縮まったように感じていました。

幸せな帰り道の先にあった“まさかの光景”

日が暮れて少し肌寒くなってきた頃、先輩から「うちでもう少しゆっくりしない？」と提案されました。 まさか家に行けるなんて思っていなかった私は、心臓が飛び出そうなくらい緊張しましたが、このチャンスを逃したくないという思いで、先輩のマンションへ向かうことに。 2人で笑いあいながら歩く帰り道は、この後待ち受ける衝撃の事実など知る由もなく、ただただ幸せな時間でした。 先輩のお家はとても綺麗に片付いていて、おしゃれな空間が広がっていました。先輩は「適当にくつろいでて」と微笑み、飲み物を取りにキッチンへ。 私はソファーに座り、先輩の部屋にいるという現実にふわふわした気分を味わっていました。しかし、ふと部屋の隅に目をやった瞬間、私の思考は一瞬にしてピタリと停止。 そこには、見慣れた女性用のバッグが置いてありました。 そして、この後とんでもない事実が発覚して...！？ 原案：Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部