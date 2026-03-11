１１日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１０．３０ポイント（０．２５％）高の４１３３．４３ポイントと続伸した。

前日の好地合いを継ぐ流れ。中国の景気持ち直し期待などが支えとなっている。１０日に公表された１〜２月の貿易統計では、米ドル建て輸出が前年同期比２１．８％増（予想は７．２％増）、輸入が１９．８％増（予想は７．０％増）で着地している。それより先、９日発表された２月の中国物価統計では、消費者物価指数（ＣＰＩ）が前年同月比プラス１．３％で着地。上昇率は市場予想（プラス０．９％）と前月実績（プラス０．２％）を上回った。上昇は５カ月連続となり、デフレ脱却の兆しがあると分析されている。

一方、中国ではあす１２日、今年からスタートする第１５次５カ年計画（２０２６〜３０年）の要綱を審議する全国人民代表大会（全人代、国会に相当）が閉幕する。経済対策に対する期待感は根強いが、政策動向を見極めたいとするムードも漂った。中東情勢の不透明感もくすぶり、指数は安く推移する場面もみられている。米メディアは１０日、「オイルロード」要衝のホルムズ海峡にイラン軍が機雷を敷設し始めていると報じた。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、石炭・石油の上げが目立つ。中国中煤能源（６０１８９８／ＳＨ）が６．６％高、広匯能源（６００２５６／ＳＨ）が５．１％高、中国神華能源（６０１０８８／ＳＨ）が３．６％高、中国海洋石油（６００９３８／ＳＨ）が１．９％高、中海油田服務（６０１８０８／ＳＨ）が１．３％高で引けた。

発電株もしっかり。華能国際電力（６０００１１／ＳＨ）と大唐国際発電（６０１９９１／ＳＨ）、華電国際電力（６０００２７／ＳＨ）がそろって２．５％、国投電力（６００８８６／ＳＨ）が１．９％、国電電力発展（６００７９５／ＳＨ）が１．８％ずつ上昇した。金融株、海運株、自動車株、素材株なども買われている。

半面、ハイテク株はさえない。スマートシティ関連の雲賽智聯（６００６０２／ＳＨ）が２．７％、電子部品メーカー大手の環旭電子（６０１２３１／ＳＨ）が２．４％、電子機器メーカーの国睿科技（６００５６２／ＳＨ）が１．７％、銅張積層板メーカー世界大手の広東生益科技（６００１８３／ＳＨ）が１．４％、半導体製造装置の瑞芯微（６０３８９３／ＳＨ）が１．２％ずつ下落した。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、国産汎用プロセッサーの龍芯中科技術（ルーンソン・テクノロジー：６８８０４７／ＳＨ）が３．２％安。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は１．４％逆行安している。そのほか、医薬株、酒造株、空運株も売られた。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．３３ポイント（０．５０％）高の２６８．１３ポイント、深センＢ株指数が１０．４０ポイント（０．８５％）高の１２３８．６２ポイントで終了した。

