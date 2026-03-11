高校野球大好き芸人のかみじょうたけし（48）が自身のYouTube「かみじょうたけしの高校野球物語」を更新。第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の1回戦組み合わせを解説した。

グラウンドレベルとは別の角度で、かみじょうが“優勝候補”に挙げたのは2年ぶりの先発出場となった大阪桐蔭（大阪）だ。

抽選の結果、1回戦最後のカードとなる大会6日目の第1試合で古豪・熊本工（熊本）と対戦する。

最速153キロのエース右腕・吉岡貫介投手（2年）1メートル92の左腕・川本晴大投手（はると＝1年）の二枚看板を誇り、打線には昨秋近畿大会・市和歌山戦でサイクル安打を放った谷渕瑛仁内野手（2年）、西武・中村剛也の長男で元ライオンズジュニアの勇斗（2年）など今年もタレントがそろう。

だが、かみじょうが注目したのは抽選会で引いた出場校最後の登場となる「32」という番号だった。

「過去4度センバツ優勝している大阪桐蔭が4回中2回、2017年、2022年の優勝は32番を引いたときなんですよ。大阪桐蔭は32番を引いたときは怖い」と、ジンクスを明かした。