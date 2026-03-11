タレントの若槻千夏（41）が10日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）に出演。上司として「かっこいい」と思う先輩タレントを明かした。

心理テストをつまみにゲストとトークする番組。「一番ついていきたいと思う上司は？」「1、昼ご飯を尊重してくれる。2、会議で後輩の手柄を立てる。3、どんな時でも“おはよう”が明るい。4、ピンチにかけつける。5、めちゃくちゃ仕事をこなしている」という心理テストで、若槻は「5」を挙げ、「一緒にロケしていて、段取りが頭に入っている先輩はかっこいいなと思っちゃう」と明かした。

スタッフから「ちなみに誰ですか？」と聞かれると、若槻は「中山ヒデさんとか」と中山秀征の名前を挙げ、「“食べるなら今！”とか全部大きな声で言ってくれるから、私も後輩がいる時は大きな声で言ってあげようと思った。“ここトイレラスト！”とか」と笑った。

「具体的な人物が出てきたのは5番だから、そうなっちゃうかも」とした。

この心理テストは「もし会社で働いていたら、どういうポジションで力を発揮しやすいか」が分かるものだといい、若槻が選んだ「5」は「コツコツとやる、職人」だといい、「会社員の話ですよね？職人って何ですか？会社入れてなくない？」と困惑。「なんで外に出されたんですか、私」と苦笑いだった。